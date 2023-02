Studente a piedi su statale nel Barese, investito e ucciso

ADELFIA, 04 FEB - Uno studente straniero poco più che ventenne, in Italia secondo le prime informazioni per seguire il progetto Erasmus, è stato travolto ed ucciso da un'auto mentre percorreva a piedi la statale 100 nei pressi di Adelfia (Bari). Il conducente della vettura - a quanto viene riferito da fonti inquirenti - si è fermato subito dopo l'impatto per prestare soccorso. E' accaduto la notte scorsa attorno alle ore 3.00. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Bari.

