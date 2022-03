Studentesse Erasmus denunciano: "Siamo state abusate in auto"

Dopo la denuncia di due studentesse Erasmus di 20 anni un giovane è indagato a piede libero, a Modena, per violenza sessuale. Sulla vicenda, che ha ancora diversi elementi da chiarire, sono in corso accertamenti e le due ragazze saranno sentite in un incidente probatorio, chiesto dalla Procura, come racconta il Resto del Carlino. Secondo quanto denunciato le avances sarebbero iniziate la sera del 3 marzo, in un locale, ma le ragazze le avrebbero respinte. Dopo aver bevuto alcuni cocktail avrebbero accettato di essere accompagnate a casa e sarebbero state abusate sessualmente, in una piazzola di sosta, dove il giovane avrebbe approfittato della loro ubriachezza. L'indagato, 27enne italiano, si è detto completamente estraneo alle accuse.

