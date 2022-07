Stupro di gruppo a Milano, restano in carcere i 2 arrestati

MILANO, 06 LUG - Devono restare in carcere il 42enne della Nuova Guinea, Tidiane Amadou Barry, e l'egiziano di 22 anni, Ahmed Shaeban, arrestati nella notte tra sabato e domenica scorsa per aver violentato una donna brasiliana di 42 anni nei giardini di piazza Napoli, a Milano. Lo ha deciso il gip milanese Massimo Baraldo disponendo per i due, dopo gli interrogatori, la custodia cautelare come richiesto dalla Procura. Lo stupro, scrive il gip nell'ordinanza, è "maturato in un contesto di degrado urbano" da parte di "persone dedite all'ozio e al consumo di alcolici" e al "bivacco" nei "luoghi pubblici". Stando a quanto ricostruito dalle indagini, la donna è stata trascinata in uno degli spazi verdi dei giardini di piazza Napoli, zona sud ovest di Milano, e ha subito abusi da un gruppo di persone (un terzo uomo è fuggito ed è ancora ricercato). Grazie alla segnalazione di alcuni passanti quella notte sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che sono riusciti ad arrestare i due uomini. La donna è stata portata all'ospedale Policlinico, dove è stata accertata la violenza subita.

