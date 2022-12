Stupro di gruppo: Procura Udine chiede archiviazione

TRIESTE, 23 DIC - Secondo la Procura della Repubblica di Udine non ci fu violenza nell'agosto dello scorso anno, in un appartamento per vacanze di Lignano Sabbiadoro, quando 5 giovani ragazzi consumarono un rapporto sessuale con una 18enne che successivamente li denunciò. Per questa ragione, la Procura ha chiesto l'archiviazione del caso. Decisive sono state le chat e le altre tracce social in cui si evince che il rapporto era consenziente e l'appuntamento concordato. Il legale della famiglia della presunta vittima si è opposto all'archiviazione. Il GIP di Udine si è riservato di decidere dopo la lettura di tutti gli atti.

