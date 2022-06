Suora uccisa a Haiti: era preoccupata per violenza nel Paese

LECCO, 26 GIU - Suor Luisa Dell'Orto, uccisa ad Haiti, aveva scritto una lettera in occasione della Pasqua a parenti e a conoscenti della comunità di Lomagna (Lecco) di cui era originaria, esprimendo la sua preoccupazione per la situazione di violenza generale nel Paese caraibico. Nella comunità della zona la notizia della sua morte ha generato dolore e sconcerto. Secondo quanto saputo dai residenti, risulta che la religiosa, appartenente all'ordinedelle Piccole Sorelle del Vangelo, si trovasse in auto e sia stata avvicinata da malviventi che hanno sparato almeno tre colpi verso l'auto uccidendola all'istante. E' però una ricostruzione ancora da verificare con precisione. Suor Luisa si trovava a Port-au-Prince, missione in cui operava dal 2002, nel centro "Kay Chal", che accoglie centinaia di giovani dalle città disagiate. Alla religiosa, in provincia di Lecco era stato anche assegnato il premio "Fumagalli-Cazzaniga" di Casatenovo.

