Superenalotto: 1,2 mln vinti a Pordenone

PORDENONE, 23 GEN - E' di 1,248 milioni di euro l'ammontare della vincita al Superenalotto alla ricevitoria di Corso Vittorio Emanuele, a Pordenone, nell'estrazione di sabato sera. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un sistema che ha centrato, tra gli altri, due 5: era suddiviso in 21 quote da 8 euro l'una, che ha permesso ai vincitori di intascare circa 60 mila euro cadauno. Delle 21 quote, una quindicina sono state acquistate da clienti abituali residenti in centro a Pordenone, le altre da giocatori che hanno perfezionato l'operazione online.

