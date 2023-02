Superenalotto: è caccia ai sei neo milionari di Atripalda

AVELLINO, 17 FEB - Continuano da ieri sera brindisi e festeggiamenti al "Paradiso delle Stelle", il bar tabacchi di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state acquistate le sei quote del Superenalotto che hanno fatto incassare ad altrettanti vincitori oltre quattro milioni di euro ciascuno. Il bar si trova sulla via Appia, una strada centrale molto frequentata e trafficata, al confine con il territorio del comune di Avellino, ed è gestito dai proprietari, Mario e Arano Coppola, padre e figlio. Puntualmente si è aperta la "caccia" ai vincitori. Potrebbero essere clienti che abitualmente, e insieme, puntano al Superenalotto ad avere comprato, per cinque euro ciascuno, i sei tagliandi del sistema a caratura che la ricevitoria a sua volta aveva acquistato dalla Sisal. I neo milionari potrebbero però anche essere clienti occasionali. Gli uni e gli altri non hanno, comunque, fino a stamattina inviato messaggi, seppure anonimi, alla ricevitoria per condividere la gioia della vincita. Nello stesso bar che oggi detiene il record delle vincite, oltre 25 milioni sui complessivi 371 del jackpot in palio, alcuni anni fa sono state incassate due vincite da un milione e 100 mila euro con un biglietto costato sette euro. Paradiso delle Stelle, ma soprattutto 'paradiso' per i giocatori del lotto: Mario e Armando Coppola stanno seriamente pensando di cambiare nome al loro bar. (ANSA)

