Superenalotto, nessuno riesce ancora a centrarlo: jackpot oltre 300 mln di euro

Nuovo record per il Superenalotto che, dalla prossima estrazione, metterà in palio un jackpot da oltre 300 milioni di euro, per la precisione 301 milioni. Anche oggi, infatti, non è stata centrata la sestina vincente, che manca ormai da oltre 17 mesi, anche questo ennesimo primato nella storia della lotteria. L’ultimo 6 - da 156 milioni di euro - è infatti stato centrato 530 giorni fa, il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo. Il montepremi più alto di sempre è quello da 209 milioni vinti il 13 agosto 2019 a Lodi.

