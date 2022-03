Svizzera: tragedia pullman Sierre, cerimonia per le vittime

AOSTA, 04 MAR - Una commemorazione in ricordo dei 28 belgi, tra cui 22 bambini, che dieci anni fa morirono a bordo di un pullman schiantatosi contro il muro di un tunnel a Sierre, nel cantone del Vallese, in Svizzera, vicino al confine con l'Italia. L'evento è in calendario il prossimo 13 marzo nella stessa galleria teatro dell'incidente. Saranno presenti i familiari delle vittime, il presidente della Confederazione svizzera Ignazio Cassis, il primo ministro del Belgio Alexander De Croo, il ministro di Stato olandese Piet Hein Donner, il Consiglio di Stato del Vallese e una delegazione del Consiglio comunale di Sierre. Parteciperanno anche rappresentanze delle forze dell'ordine, dei soccorritori e dei sanitari intervenuti sul luogo dell'incidente. Dopo gli interventi delle autorità e le testimonianze dei familiari sarà inaugurata una targa commemorativa con i nomi delle vittime. A bordo del pullman viaggiavano in tutto 52 persone, per lo più provenienti dalle città fiamminghe di Lommel e Heverlee, che rientravano da una settimana sulle nevi in Svizzera. L'inchiesta sull'incidente era stata archiviata nell'agosto del 2015 dalla giustizia svizzera dato che, secondo i magistrati, con la morte dell'autista nessuna altra responsabilità penale poteva essere chiamata in causa.

