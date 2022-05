Tamponamento in Autobrennero, camion e camper in fiamme

BOLZANO, 26 MAG - Un rogo ha distrutto un camion e un camper sull'autostrada del Brennero nei pressi di Varna. I due mezzi hanno preso fuoco dopo un tamponamento, all'arrivo delle prime forze d'intervento, erano già stati avvolti completamente dalle fiamme. Una persona è rimasta ferita e, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in ospedale. L'incendio è stato spento in breve tempo dai vigili del fuoco. Sul posto sono anche intervenuti la Croce bianca e la polizia stradale. L'autostrada del Brennero è rimasta chiusa per la durata dell'intervento, causando lunghe code a causa dell'arrivo di turisti tedeschi per il ponte dell'Assunzione di Gesù.

