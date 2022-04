Tamponamento sulla A21, fermato un automobilista

ALESSANDRIA, 29 APR - C'è un fermo per l'incidente stradale della scorsa notte sulla A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra i caselli di Casteggio e Voghera (Pavia), in cui sono morti un 45enne francese e il figlio 11enne. Secondo quanto appreso dall'ANSA si tratterebbe di un automobilista italiano fermato nei pressi di Acqui Terme, in provincia di Alessandria, dai carabinieri, che hanno operato in collaborazione con la Polizia Stradale di Alessandria. L'uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso: era alla guida dell'auto che ha travolto l'uomo e il figlio, dopo che il loro monovolume era stato tamponato da un'altra vettura, ed è fuggita. L'auto danneggiata presenterebbe elementi di compatibilità, sempre secondo quanto si apprende, con quella monitorata dalla polizia stradale attraverso i circuiti di videosorveglianza dell'autostrada. L'automobilista, dopo essere scappato dal luogo dell'incidente, ha lasciato la A21 per proseguire la fuga sulla viabilità ordinaria, dove è stato fermato.

