Tangenti per superare concorso in Aeronatica, perquisizioni

FOGGIA, 18 NOV - La Procura di Foggia ha disposto una mezza dozzina di perquisizioni in abitazioni private e uffici nell'ambito di un'indagine a carico di 15 persone - privati e personale in servizio all'aeroporto militare di Amendola (Foggia) - accusate di corruzione. L'inchiesta è partita nel maggio 2021, anche con intercettazioni, ed avrebbe accertato che alcuni genitori avrebbero pagato per far superare il concorso ai propri figli come volontari in ferma provvisoria della durata di uno o quattro anni. Secondo l'ipotesi accusatoria, le somme pagate a sottoufficiali dell'Aeronautica militare andavano da alcune centinaia di euro fino a 30-40 mila euro. Due i sottoufficiali - secondo le indagini - che avrebbero fatto da intermediari per il superamento del concorso. L'indagine sarebbe partita dopo la denuncia di una persona che avrebbe pagato affinché il figlio superasse il concorso.

