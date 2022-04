Tassista Firenze morì 2 anni dopo aggressione, due condanne

FIRENZE, 14 APR - Condannati in rito abbreviato a 3 anni e 1 mese di reclusione i due giovani, 23enni all'epoca dei fatti, accusati di omicidio preterintenzionale per aver colpito nel luglio del 2017, con pugni alla testa, un tassista, Gino Ghirelli di 69 anni, provocandogli lesioni per le quali l'uomo morì dopo essere rimasto in coma due anni. Il loro difensore, avvocato Vittorio Sgromo, aveva chiesto per entrambi l'assoluzione "perché il fatto non costituisce reato", sostenendo che avessero agito per legittima difesa. Il pubblico ministero Alessandro Piscitelli aveva chiesto al gup Federico Zampaoli 6 anni e 8 mesi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA