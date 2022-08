Tassista insulta turisti, scatta procedimento disciplinare

MILANO, 24 AGO - E' scattato ufficialmente il procedimento disciplinare per il tassista che ha inveito a Milano contro due turisti stranieri che volevano pagare con la carta di credito la corsa. Il video di quanto successo è diventato virale ieri. La Commissione tecnica disciplinare, competente su tutti i taxi del bacino aeroportuale, come hanno reso noto dal Comune di Milano, ha aperto il procedimento disciplinare nei confronti dell'autista che, al termine del battibecco filmato da alcuni cittadini, aveva anche scaricato con forza i bagagli dei turisti dall'auto rompendo alcuni souvenir delle vacanze. Ora sarà la commissione a valutare il comportamento del tassista che ieri, dopo l'episodio, è stato ritracciato e individuato dalla squadra della Polizia locale di Milano adibita al controllo del trasporto pubblico locale, a stabilire il tipo di sanzione. Per lui potrebbe scattare la sospensione della licenza.

