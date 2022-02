Teatro: fondi Eliseo, assolto a Roma Luca Barbareschi

ROMA, 21 FEB - L'attore Luca Barbareschi è stato assolto oggi dal giudice monocratico di Roma con la formula "perché il fatto sussiste" nell'ambito del procedimento legato all'inchiesta sui fondi destinati al teatro Eliseo. Nei confronti dell'imputato l'accusa era di traffico di influenze. Il giudice ha fatto cadere le accuse anche nei confronti dell'ex ragioniere generale dello Stato, Andrea Monorchio. "Grande gioia per la conclusione del processo relativo al traffico di influenze per Luca Barbareschi - afferma il difensore Paola Balducci -. Un processo iniziato nell'aprile 2017 che ha portato tanti dispiaceri personali e grandi difficoltà all'azienda per una vicenda che di fatto è inesistente. Giustizia è fatta ed è stata sancita con la formula più scagionante di tutte: il fatto non sussiste". Barbareschi nel novembre del 2020 era stato prosciolto dal gup della Capitale dall'accusa di appropriazione indebita di beni del teatro per un valore complessivo di 813 mila euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA