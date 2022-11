Terremoto: Ancona, tornati sui banchi 500 alunni scuole chiuse

ANCONA, 17 NOV - Sono tornati sui banchi nelle nuove sedi questa mattina i quasi 500 alunni delle tre scuole chiuse in seguito al sisma del 9 novembre. Le sette classi della scuola secondaria di primo grado Pinocchio di via Madonnetta, - fa sapere il Comune - per un totale di 164 alunni, sono state trasferite nei plessi delle scuole Falcone (6 classi) e via della Montagnola (1). Le 3 sezioni della scuola d'infanzia XXV Aprile (78) frequentano ora la vicina scuola d'infanzia Verne; le 12 classi della scuola media Podesti (253 alunni) sono alle Tommaseo in via Fanti. "Come da impegno preso - ha scritto la sindaca Valeria Mancinelli sul proprio profilo Fb ufficiale - oggi le scuole Podesti, le medie del Pinocchio e la materna 25 Aprile hanno ripreso regolarmente l'attività didattica nelle nuove sedi individuate sabato. È stato un risultato importante, in pochissimi giorni, grazie a decisioni dell'Amministrazione tempestive e condivise con direzioni scolastiche e genitori dei Consigli di istituto". La prima cittadina ha ringraziato per il "lavoro straordinario fino a notte fonda di tanti: i tecnici comunali, le ditte esterne, il personale e le dirigenti scolastiche. Un grazie speciale agli assessori impegnati in prima linea: Foresi sul campo h24, Manarini e Borini". "Soltanto un lavoro di squadra tra le specifiche competenze - ha detto l'assessore Stefano Foresi che ha coordinato tutte le attività - ha permesso di raggiungere questo importante obiettivo. Ho seguito i ragazzi delle Podesti fino all'ingresso delle Tommaseo. Alle 7.30 siamo partiti dalla fermata del bus vicino all'ex Enel di via Giordano Bruno con il servizio dedicato Conerobus e siamo arrivati a piazza Kennedy; ad aspettare gli alunni, gli ausiliari di M&P, che li hanno accompagnati alle Tommaseo, passando per piazza del Papa per evitare il traffico. L'andata e il ritorno si sono svolti regolarmente e ringrazio coloro che sono impegnati in questo momento così delicato. Un grazie particolare alle dirigenti che hanno accolto nei plessi gli alunni delle altre scuole". Anche i ragazzi della scuola del Pinocchio possono raggiungere le Falcone con servizio dedicato di navetta Conerobus che parte dal parcheggio del Cimitero del quartiere".

