Terremoto: Ingv, da ieri 130 scosse davanti Costa marchigiana

ANCONA, 10 NOV - Nell'aggiornamento odierno l'Ingv fa sapere che, in totale, nella sequenza sismica registrata davanti alla Costa marchigiana pesarese sono state rilevate in totale, compresi anche episodi sotto 2.0, 130 scosse da ieri e 16 oggi. Le più forti, ieri alle 7:07 di magnitudo 5.5 e alle 7:08 di magnitudo 5.2. L'ultimo evento sismico alle 8:47, una scossa 2.1. Intanto proseguono nelle Marche, in particolare nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata, centinaia di sopralluoghi e controlli da parte di tecnici e vigili del fuoco per verificare lo stato di strutture pubbliche e private. In molti edifici segnalate crepe, fessurazioni ma quasi nella totalità dei casi si tratta di danni non strutturali: in ogni caso gli accertamenti vanno avanti così come continuano le richieste di intervento per verifiche ai vigili del fuoco da parte di cittadini preoccupati. Le scosse di ieri hanno ingenerato nella popolazione forti preoccupazioni e in molti si 'preparano' ad eventuali altri episodi sismici. "Mia moglie dorme vestita, con il telefono vicino e la app di aggiornamento per le scosse. Finora sono per fortuna tutte piccole", confida uno dei tanti vigili del fuoco impegnati nei pesanti turni di serviziO di questi giorni per il sisma, seguiti a quelli altrettanto impegnativi durante l'alluvione del 15 settembre nel Senigalliese e Pesarese.

