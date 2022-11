Terremoto: ok verifiche, riaprono contenitori culturali Ancona

ANCONA, 10 NOV - Ad Ancona riaprono i contenitori culturali dopo i sopralluoghi tecnici seguiti alle forti scosse sismiche registrate ieri davanti alla costa marchigiana pesarese e anconetana. "Le verifiche sono state fatte. - fa sapere l'amministrazione comunale - I tecnici del Comune, divisi in squadre, hanno scandagliato gli edifici pubblici. La Mole Ancona e Pinacoteca Ancona, Museo Tattile Statale Omero possono riprendere la propria attività al pubblico senza alcun pericolo. Idem per i servizi della Biblioteca Comunale Ancona attualmente attivi presso Palazzo degli Anziani e per i Teatri della città gestiti da Marche Teatro. Musei, mostre, spettacoli". "Cose che accadono", commenta il Comune. Intanto stamattina si è riunito il Coc (Centro operativo comunale) per fare un punto della situazione e nella riunione odierna in giunta l'amministrazione deciderà se riaprire le scuole domani - tutte o solo alcune - dopo lo stop causa sisma, di ieri ed oggi, per le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado compresa università. Uno stop dovuto proprio alla necessità di verificare le condizioni degli edifici scolastici, in particolare dopo le scosse 5.5 e 5.2 al largo di Marotta che hanno causato danni anche se non gravissimi ad Ancona, in particolare crepe, cadute di calcinacci, fessurazioni di muri e problemi a qualche tetto e sottotetto.

