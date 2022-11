Terremoto: scossa magnitudo 3.4 nel Maceratese

ANCONA, 10 NOV - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 - rileva l'Invg - si è registrata alle 19:45 nel Maceratese, una delle aree più colpite dal sisma del 2016 che devastò molte zone del Centro Italia. La scossa si è sentita anche nell'Ascolano. La scossa sismica registrataata alle 19:45 è stata di magnitudo 3.4 e l'epicentro è a due chilometri da Mogliano (Macerata) a 21 km di profondità. Al momento non si sarebbero registrati danni a cose o persone ferite, né sono arrivate chiamate o segnalazioni in tal senso o richieste di soccorso ai vigili del fuoco. "E' stata una botta secca e breve - racconta un abitante di Macerata - ma si è avvertita distintamente". Anche nel Maceratese, come nel resto del cratere sismico marchigiano del 2016, sono frequenti le scosse anche se di bassa intensità alternate, in alcune occasioni, ad altre più consistenti come stasera.

