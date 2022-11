Terremoto: sindaca, Ancona più colpita di città vicine epicentro

ANCONA, 11 NOV - "Probabilmente il fenomeno sismico ha colpito più duramente la città di Ancona rispetto anche a territori, aree e comuni geograficamente più vicini, anche se non di molto, all'epicentro". Così la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli dopo la sequenza sismica iniziata il 9 novembre con la scossa di magnitudo 5.5 con epicentro al largo della costa pesarese. "Dai primi dati che ci sono arrivati dai vigili del fuoco - aggiunge -, il numero delle richieste di sopralluogo degli edifici privati in Ancona, è di circa otto volte superiore a quello registrato nella città di Pesaro" e anche se "possono dare esiti diversi, diciamo che quando c'è una richiesta di sopralluogo è perché evidentemente un sintomo più o meno grave c'è". Proseguono i sopraluoghi dei Vvf e quelli dei tecnici del Comune che hanno eseguito oltre 200 sopralluoghi per scuole, impianti sportivi, sedi comunali, aggregative e sociali, viadotti, musei e cimiteri. Per far fronte alle numerose richieste "chiederemo alla Protezione civile di attivare dei verificatori" per "rispondere in tempi rapidi". "La sensazione - spiega la sindaca - è che per le dinamiche del sisma, per la direzione, per il sottosuolo, gli effetti siamo stati molto più forti nella città di Ancona che in altre aree". "Rimane aperta la struttura di prima accoglienza" allestita "nelle primissime ore al PalaPrometeo" (ex PalaRossini) che è in corso di trasferimento "al PalaIndoor più vicino al centro città, destinata ad ospitare persone e famiglie nell'immediato", ma "stiamo attivando e abbiamo già attivato una rete parallela di ospitalità e di accoglienza più a lungo per situazioni che lo richiederanno" attraverso alberghi e b&b".

