Terremoto: sindaco Norcia, grande speranza per il futuro

PERUGIA, 24 DIC - "Tutto quello che abbiamo attraversato insieme fortunatamente è dietro le nostre spalle. Possiamo guardare davvero al futuro con grande, grande speranza". E' quanto afferma Nicola Alemanno, il sindaco di Norcia - città umbra che fu gravemente lesionata dal terremoto nel 2016 - in un videomessaggio di auguri di buon Natale alla sua comunità. "Siamo qui in questa piazza San Benedetto - dice il sindaco - stupendamente addobbata per il Natale. Una piazza che ci ha regalato per queste festività i nostri fabbricati finalmente liberi dai ponteggi, sia quelli privati che il nostro municipio. Ci ha emozionato moltissimo vedere il municipio libero dalle impalcature e potere rivedere le pietre della facciata del nostro palazzo comunale che inaugureremo sicuramente nel prossimo 2023". "Sono qui - prosegue - per fare i migliori auguri per le prossime festività natalizie a tutti voi, alle vostre famiglie, in questo luogo che questi giorni ha ospitato le nostre scuole, i nostri ragazzi, i nuovi nati: 37 nuovi bambini abbiamo avuto nel corso del 2022, tantissimi ragazzi che si sono diplomati con il massimo dei voti. Abbiamo festeggiato tutti insieme come una comunità vera, coesa, che si sta ricostruendo e che nel ricostruirsi non dimentica però mai da dove è venuta".

