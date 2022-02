Terrore a bordo del traghetto Grecia-Italia: nave divorata dalle fiamme dopo l'evacuazione di passeggeri ed equipaggio

Un incendio è scoppiato nella notte sull'Euroferry Olimpia, nave della Grimaldi Lines, mentre viaggiava nel Mar Ionio verso Brindisi dopo essere salpata dal porto greco di Igoumenitsa. Grande paura per i 237 passeggeri a bordo, salvati da due motovedette, in particolare una della Guardia di finanza, assieme a 51 membri dell’equipaggio. Non si registrano feriti. l capitano della nave ha dato l’ordine di evacuazione alle 4.30 del mattino.

L'incendio "dalle nostre prime informazioni sarebbe scoppiato in uno dei garage della nave", spiega a RaiNews24 Paul Kyprianou, responsabile relazioni esterne Grimaldi Group. "Le persone evacuate saranno trasportate a Corfù, e da lì organizzeremo i transfer per il ritorno in Italia", sottolinea.

«Difficile capire quale sia stata la dinamica, le navi hanno dispositivi per affrontare situazioni di questo tipo e anche i membri dell’equipaggio sono addestrati in tal senso», conclude Kyprianou.

LAst night fire broke out on RO/PAX line Igoumenitsa-Brindisi on ship Euroferry Olympia off coast of Greece (which sailed under italian flag) near Corfu, Greece owned by Grimaldi Lines. 237 PAX & 51 CREW saved by 5 ships by Greek Coast Guard. No casulties reported curently. pic.twitter.com/CT2MJNJ3JF — SilverPhytoPatho (@PathoPhyto) February 18, 2022

Il pattugliatore, il "Monte Sperone" della guardia di finanza è intervenuto per il salvataggio dei passeggeri e dell’equipaggio del traghetto "Euroferry Olympia" della Grimaldi Lines, in rotta da Igoumenitsa a Brindisi e sul quale è divampato un incendio. Il mezzo della guardia di finanza italiana si trovava in zona per un altro intervento di soccorso a un mezzo in avaria, quando è stato ingaggiato dalle autorità greche per prestare soccorso al traghetto. Il pattugliatore ha effettuato le operazioni di trasbordo, prendendo in salvo 243 persone.

