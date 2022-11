Terrorismo: foreign fighter arrestato respinge accuse di tortura

Ha risposto alle domande del gip e ha negato ogni accusa Samir Bougana, il foreign fighter di origini marocchine nato a Gavardo, nel Bresciano, detenuto nel carcere di Sassari dove sta scontando una condanna a quattro anni per terrorismo e dove è stato raggiunto da un nuova ordinanza di custodia cautelare per torture e sevizie nei confronti di almeno due persone, tra cui un adolescente, che si erano rifiutate di combattere per l'Isis e attualmente rifugiate in Germania. Il legale di Bougana non ha chiesto misure alternative e presenterà ricorso al Riesame.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA