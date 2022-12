Tifosi Marocco puliscono piazza dopo festa sconfitta Portogallo

LA SPEZIA, 12 DIC - Prima la festa e poi la pulizia della piazza. Succede alla Spezia e protagonisti sono stati i tifosi del Marocco, che si sono radunati in Piazza Garibaldi per celebrare la storica vittoria della nazionale africana contro il Portogallo nel campionato mondiale di calcio che si sta svolgendo in Qatar. Fuochi d'artificio, canti e balli per ore in una zona del centro storico storicamente frequentata dalla comunità araba. Al termine dei festeggiamenti sono stati gli stessi tifosi marocchini a ripulire la piazza. I video, che testimoniano il senso civico, sono finiti in rete venendo condivisi migliaia di volte. Con scope e sacchetti hanno raccolte bottiglie e cartacce, i giochi pirotecnici utilizzati e hanno pulito la fontana al centro della piazza. Un atteggiamento che a molti ha ricordato quello dei tifosi giapponesi, che sono soliti pulire gli spalti su cui hanno assistito alle partite prima di lasciare lo stadio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA