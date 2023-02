Tirano sassi e limoni su auto da cavalcavia A15, arrestati

GENOVA, 17 FEB - Tre ragazzi di vent'anni sono stati arrestati per aver tirato sulle auto in transito limoni e pietre da un cavalcavia dell'A15 nel Comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia). I tre sono stati individuati dalla Polstrada di Pontremoli dopo alcune denunce di automobilisti che erano stati colpiti da oggetti lanciati dal cavalcavia. Il 15 febbraio contro i veicoli di passaggio sotto il cavalcavia sono stati lanciati anche sassi tanto che un'auto è stata centrata, il parabrezza sfondato e gli occupanti, illesi ma terrorizzati, avevano chiamato la Stradale. La notte scorsa due equipaggi della Polizia Stradale di Pontremoli (Massa Carrara) e della Polizia Locale di Santo Stefano di Magra in borghese e con auto civetta, si sono appostati vicino al cavalcavia e hanno colto sul fatto i tre, intenti a lanciare oggetti in autostrada. Nel sacchetto da cui avevano preso le pietre, tipo sampietrini come quelle ritrovate nella circostanza sulla carreggiata dell'A15, i poliziotti hanno rinvenuto nove limoni, mentre, a bordo della loro auto, c'erano altri sassi, tipo ciottoli. I ragazzi sono stati arrestati, la loro posizione è al vaglio della procura della Spezia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA