Tirso:sciopero e presidio davanti ai cancelli della fabbrica

TRIESTE, 10 FEB - Un presidio organizzato dalla Filctem Cgil è in corso alla Tirso a Muggia (Trieste) con una cinquantina di lavoratori che stazionano davanti ai cancelli con striscioni di protesta contro il mancato rinnovo di una cinquantina di contratti per lavori 'somministrati'. Oggi è previsto in Regione Fvg un tavolo tra proprietà, assessori regionali competenti, Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini, sindacati e il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Nicola Dal Magro, segretario provinciale della Nidil-Cgil, ha detto che l'adesione al "turno di notte è andata abbastanza bene con un 50 per cento di adesione di lavoratori. L'importante era lanciare un segnale, ossia che noi come sindacato siamo disposti a fare tutte le forme di lotta possibile per raggiungere il risultato". Dal Magro, inoltre, ha sottolineato che "lo sciopero non è strumentale o ostruzionista".

