Torna Radioamatore Hi-Fi, fiera leader informatica low cost

PORDENONE, 23 APR - Si è aperta con la tradizionale ricerca dei pezzi migliori da parte dei visitatori più mattinieri la 56/a Fiera del Radioamatore - Hi Fi Car, manifestazione leader in Italia nel settore dell'elettronica di consumo e informatica low cost, in programma alla Fiera di Pordenone oggi e domani. Nutrita la presenza del pubblico - da tutto il NordEst e da Slovenia e Croazia - con oltre 4.800 persone entrate nelle prime tre ore per visitare gli oltre 200 espositori. In contemporanea si tengono altre due manifestazioni (comprese nel biglietto): Nordest Colleziona-Uniformexpo mostra mercato di collezionismo militare, filatelia e numismatica e Fotomercato, mostra scambio di antiquariato, modernariato e digitale fotografico. La fiera è anche occasione di shopping vintage per oggetti introvabili nei circuiti commerciali tradizionali. A cavallo tra futuro e passato le aree tematiche sono: Linux Arena, per le migliori tecnologie nel panorama del software libero; Mercatino del Radioamatore e Hi-Fi d'Epoca, per confronto tra radioamatori, collezionisti, appassionati di vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile, apparecchiature per radioamatori, trofei hi-fi car & tuning; Frogbyte, lan party del mondo dei videogiochi.

