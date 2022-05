Torna Roma Pride, incontri e dibattiti dal 2 all'11 giugno

ROMA, 31 MAG - Roma Pride torna ad animare la Capitale con una serie di eventi dal 2 giugno prossimo, fino al tradizionale corteo previsto per l'11 giugno, da piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali al quale parteciperà anche il sindaco Roberto Gualtieri. Tanti gli appuntamenti presentati questa mattina in conferenza stampa all'interno dell'area all'aperto del teatro Brancaccio, quartiere Esquilino di Roma, da Mario Colamarino, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride, al suo fianco presente, tra gli altri, per illustrare tutti gli eventi Diego Longobardi, direttore artistico del Pride, la consigliera comunale di Roma Capitale Marilena Grassadonia, delegata del Comune per i diritti LGBTQ+ e l'assessora al turismo della Regione Lazio Valentina Corrado. "Torniamo dopo due anni a fare rumore con i nostri corpi, le nostre storie, con l'impegno, la passione e con la profondità che ci rappresenta", ha spiegato in conferenza stampa Mario Colamarino. "Ci riappropriamo dei nostri spazi e il Pride, con la Pride Croisette, sono un'occasione per far sentire le nostre istanze e portarle avanti. Abbiamo una ricca programmazione di eventi che vanno dalla cultura alla politica al mondo del lavoro all'attivismo digitale cercando di affrontare, con un linguaggio nuovo, tutte le complessità che sono parte della nostra comunità", ha continuato. Madrina del Pride e alla testa del corteo ci sarà quest'anno la cantante Elodie. Mentre la Pride Croisette avrà luogo tra da giovedì 2 a venerdì 10 giugno tra dibattiti, spettacoli, cinema musica e street food. Teatro di questi incontri sarà sempre il giardino delle terme di Traiano di Roma, adiacente al Brancaccio.

