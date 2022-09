Tragedia in montagna: morto anche l'altro 14enne

VARESE, 09 SET - È morto il 14 enne di Induno Olona (Varese), precipitato in montagna in Svizzera il 4 settembre scorso, insieme ad altri due giovanissimi, di cui uno morto sul colpo, durante un'escursione. Lo ha reso noto la Polizia Cantonale. Il ragazzino, trasportato in gravi condizioni in elicottero in ospedale a Lugano, non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati. Cristian Maccarone ha lottato fino a questo pomeriggio, nel letto dell'ospedale dove era arrivato in condizioni gravissime, ma non ce l'ha fatta. La sua famiglia, partita da Induno Olona (Varese), gli è rimasta accanto fini alla fine. Quel giorno Karim Larbi Damir, 14 anni anche lui, origini marocchine ma da sempre residente a Bisuschio (Varese), è scivolato sul sentiero che stava percorrendo con alcuni coetanei, parte di una comitiva di una polisportiva del varesotto. Cadendo ha investito e trascinato con se Cristian, per poi morire sul colpo. Proprio oggi la sua famiglia aveva organizzato un momento di preghiera, nel rispetto della loro cultura. Resta invece ricoverato in prognosi riservata un terzo giovanissimo, 15enne di Mendrisio, che aveva tentato di aiutare le due vittime.

