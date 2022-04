Trapianti record a Padova,17 interventi no stop in 48 ore

PADOVA, 14 APR - Più di 15 equipe medico-chirurgiche coinvolte, 150 operatori e 17 organi trapiantati su 13 pazienti. Sono i numeri record dell'attività di trapianto eseguita nelle ultime 48 ore ore all'Ospedale Università di Padova. Si tratta, sottolinea l'azienda ospedaliera, di numeri mai registrati nella storia recente della chirurgia in Italia. Una 'maratona' iniziata martedì 12 aprile, conclusa nella tarda serata di mercoledì. Sono stati prelevati da donatori 10 organi in Ospedale a Padova, altri sono arrivati da Mestre, Vicenza e Trieste. In totale sono stati effettuati 17 trapianti, con l'impianto di 6 reni, 4 fegati, 6 polmoni, un cuore.

