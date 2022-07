Trasimeno in forte sofferenza per la siccità ma resiste

PERUGIA, 13 LUG - Il Trasimeno scende ancora di livello, toccando meno un metro e 37 centimetri sullo zero idrometrico all'isola Polvese, ma continua a "resistere" nella vita di tutti i giorni, fatta di turisti e fauna ittica. Il lago è in forte sofferenza per l'ormai prolunga assenza di piogge e il caldo torrido che sta caratterizzando l' estate. Una sofferenza che si manifesta a colpo d'occhio già da lontano, quando, arrivando dalle parti di San Feliciano di Magione lo specchio d'acqua si mostra talmente "asciutto" che si vede solo mucillagine e la vegetazione che spunta dal fondale. Ma la vita del lago continua e il simbolo della resistenza è il traghetto che continua a collegare l'isola alla terraferma. Grazie alla particolare tipologia di imbarcazione la navigazione viene assicurata nonostante la siccità e così i collegamenti con la Polvese vengono garantiti per la felicità soprattutto dei turisti che, anche quest'anno, hanno scelto l'Umbria e il Trasimeno. Ma il lago che non si arrende alla siccità è rappresentato pure da quella moltitudine di fauna che da sempre lo popola. I nidi, ad esempio, in acqua di alcuni uccelli, a pochi metri dalla riva, regalano emozioni.

