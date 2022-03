Travolto da baracca all'esterno di casa sua, muore 73enne

CANTAGALLO, 15 MAR - Un uomo di 73 anni è morto stamane dopo essere stato travolto da una baracca all'esterno della sua stessa abitazione, una struttura su cui stava probabilmente eseguendo dei lavori. I tentativi di soccorso da parte del 118 sono risultati vani: l'uomo sarebbe morto sul colpo. A lanciare l'allarme per i soccorsi sarebbe stato il figlio, che si trovava nella stessa struttura, a Migliana, frazione di Cantagallo (Prato). Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Vernio e la polizia municipale della Val di Bisenzio. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA