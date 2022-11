Travolto e ucciso da mezzo pesante su statale Sardegna

ORISTANO, 08 NOV - Stava viaggiando col figlio sulla statale 131 quando si è fermato con la sua auto, una Fiat 500L, ed è sceso dall'auto per sistemare il carrello posteriore ma è stato travolto da un, mezzo pesante. E' accaduto questa mattina al chilometro 61 della "Carlo Felice" che collega Cagliari a Sassari. Ancora non non si conoscono le generalità dell'uomo né l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto, in direzione Cagliari, all'altezza di Mogoro (Oristano). Sul posto sono intervenuti il 118 di Cagliari, i vigili del fuoco di Oristano e la Polizia stradale di Cagliari.

