Tribunale Sorveglianza scarcera 85enne che era detenuta

MILANO, 13 OTT - Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la scarcerazione, sospendendo l'esecuzione della pena, per la donna di 85 anni, non autosufficiente, che da circa due settimane si trovava a San Vittore per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura per una condanna definitiva a 8 mesi per l'occupazione abusiva di un alloggio. La donna, dunque, a quanto si è saputo, in base al provvedimento preso immediatamente dal Tribunale di Sorveglianza, presieduto da Giovanna Di Rosa, torna libera. Il caso era stato denunciato ieri dall'associazione Antigone.

