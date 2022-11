Tromba d'aria su Lamezia Terme, disagi ma nessun ferito

LAMEZIA TERME, 20 NOV - Una tromba d'aria si è abbattuta intorno alle 12.30 su Lamezia Terme e comuni dell'hinterland Lametino provocando disagi alla circolazione dei mezzi e notevoli danni che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sede centrale, e distaccamento volontari di Taverna insieme a squadre di Soverato e volontari di Martirano e Girifalco. Le squadre intervenute, infatti sono state mobilitate da tutta la provincia per poter far fronte alle richieste di intervento che già intorno alle ore 13.30, a poco meno di un'ora, avevano superato le trenta segnalazioni, a causa di allagamenti, piccoli smottamenti, alberi divelti, tetti di palazzi scoperchiati che, in alcuni casi, sono finiti su auto parcheggiata sotto le abitazioni. Al momento, non ci sono feriti.

