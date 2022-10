Trovati morti in una scarpata Sofia e Francesco: i due ventenni erano spariti dopo una serata in discoteca

Sono morti in un incidente stradale Sofia Mancini e Francesco D’Aversa, i due ventenni dei quali non si avevano più notizie da lunedì sera, quando erano stati visti salire a bordo della 500 del ragazzo, all’uscita di una discoteca. La vettura e i corpi sono stati trovati stamane, in una piccola scarpata ai lati della statale 450, vicino ad Affi (Verona). L’'utilitaria, capovolta e coperta dalla vegetazione, è stata notata da alcuni operai della manutenzione stradale. Manca solo il riconoscimento ufficiale delle due vittime da parte dei familiari.

Forze dell’ordine e vigili del fuoco si erno mobilitati nella ricerca della coppia di amici. Oltre all’impiego delle unità cinofile, i vigili del fuoco avevano fatto alzare un volo i droni per perlustrare la zona del lago di Garda compresa tra Calmasino, Lazise e Bardolino, territorio in cui sarebbe stato agganciato dalle celle il telefono della ragazza. Elisa era stata vista per l’ultima volta nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 mentre si allontanava da una discoteca delle Torricelle, una località di Verona, in compagnia del coetaneo Francesco, che lavoravai come pizzaiolo nel capoluogo.

Dopo un silenzio di oltre due giorni, il ritrovamento dei due in fondo a una scarpata.



