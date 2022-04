Trovato, anche Airbnb in 1/a fila per Tourism digital hub

ROMA, 29 APR - "Anche noi di Airbnb stiamo lavorando con il ministro Garavaglia" al Tourism Digital Hub, la grande piattaforma finanziata con i fondi del Pnrr, che dovrebbe convogliare tutto l'ecosistema digitale turistico italiano in un unico portale e poi in un'app lanciata in autunno. A dirlo il Country Manager di Airbnb Italia, Giacomo Trovato, oggi al forum ANSA-Incontra dal titolo Italia, un Paese per nomadi digitali?, a cura della Redazione cultura e turismo, in streaming alle 12 su ANSA.IT. "Siamo convinti - dice - sia un'ottima idea raccogliere in unico contenitore tutta l'offerta digitale per facilitare la vita a chi vuole visitare il nostro Paese . Così come quella di promuovere la collaborazione con aziende private".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA