Trovato morto escursionista disperso in val Ferret

AOSTA, 18 SET - È stato trovato morto l'escursione giapponese di circa 30 anni, disperso da ieri in val Ferret tra il rifugio Bonatti e il rifugio Bertone. L'allarme è scattato ieri sera poco dopo le 20, quando un amico non sentendolo più dal mattino ha chiamato i soccorsi. Squadre a piedi di guide alpine del soccorso, militari della finanza e vigili del fuoco sono subito partite. L'elicottero non si è potuto alzare in volo perché aveva appena fatto buio. Verso le 23 il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato fuori dal sentiero. L'escursionista - secondo la prima ricostruzione dei fatti - è caduto, facendo un volo di circa 50 metri, finendo in uno zona impervia di sassi e rocce. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente sono affidate ai militari della guardia di finanza di Entreves.

