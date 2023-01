Trovato steso in strada muore, probabile investimento

BAGNO A RIPOLI, 10 GEN - Un uomo, steso per strada in coincidenza di uno stop, è stato ritrovato questa mattina poco prima delle 6, in località Antella a Grassina, nel Comune di Bagno a Ripoli (Firenze) dai sanitari: trasportato d'urgenza al Santa Maria Annunziata è deceduto. Vicino al corpo sono stati rinvenuti pezzi di plastica, verosimilmente riconducibili ai fari di un'auto. Sul corpo dell'uomo, peruviano, 63 anni, i sanitari hanno riscontrato escoriazioni a gambe e braccia oltre alla completa rottura del capo, lesioni ritenute compatibili con un investimento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze, nucleo operativo della compagnia di Oltrarno e stazione di Grassina che indagano sull'accaduto anche grazie all'ausilio di sistemi di videosorveglianza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA