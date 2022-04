Turismo: è boom di turisti tedeschi in Alto Adige

BOLZANO, 13 APR - I turisti tedeschi stanno letteralmente prendendo d'assalto l'Alto Adige per le vacanze di Pasqua. Soprattutto a Bolzano e Merano i turisti stanno affollando le vie del centro. "Nelle città di Bolzano e Merano, come nell'Oltradige e la Bassa Valle Isarco l'occupazione delle stanze è molto buona", conferma il presidente degli albergatori altoatesini Manfred Pinzger all'ANSA. Diversa la situazione invece in montagna, dove la stagione invernale è appena conclusa, oppure sta per terminare. "A causa della pandemia per due anni consecutivi a Pasqua siamo stati fermi, fa perciò molto piacere vedere che sta tornando la fiducia e la voglia di viaggiare", aggiunge Pinzger. Anche il tempo per le festività di Pasqua si presenta primaverile, con temperature che sfiorano i 20 gradi a valle. Un netto cambio di rotta rispetto ai giorni passati segnati da un colpa di coda dell'inverno che ormai se ne è andato definitivamente.

