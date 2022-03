Turismo: Fiavet fa 60 anni, festa nel segno della rinascita

ROMA, 28 MAR - Più di 300 persone hanno partecipato alla festa per i 60 anni di Fiavet la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo a Officine Farneto di Roma. Presenti agenti di viaggio e rappresentanti di imprese del turismo per l'evento sostenuto da Confcommercio, Trenitalia, ITA Airways, Costa Crociere, Ota Viaggi e Idee per Viaggiare. Fiavet è nata il 28 febbraio del 1961, ma ha deciso di festeggiare questo compleanno l'anno successivo, rimandando l'evento a causa della pandemia. Gli agenti di viaggio sono venuti da tutta Italia per augurarsi una piena rinascita del turismo. Tra gli ospiti anche Alessandro Cecchi Paone, professore ed esperto di turismo e l'europarlamentare Antonio Tajani. "L'Unione europea - dice Tajani - ha dato nuove regole per gli aiuti di Stato fino alla fine del 2022 per far fronte alla nuova emergenza. Anche nel settore del turismo lo Stato deve favorire prestiti a lungo termine da parte delle banche con garanzia pubblica. E l'Ue segua le indicazioni contenute nella risoluzione sul turismo che abbiamo approvato al Parlamento europeo meno di un anno fa". "Non dimentichiamo l'urgenza dei fondi europei per ricostruire il turismo, pilastro del nostro Paese, una crisi da cui possono nascere opportunità soprattutto per l'innovazione e sostenibilità da cui non possiamo più prescindere" afferma la presidente di Fiavet Ivana Jelinic. Nel suo discorso durante la serata la presidente ha letto anche le parole di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio che sono il miglior augurio per la categoria: "il settore di viaggi e turismo vive con particolare intensità questa perdurante incertezza, che ha imposto sacrifici e un profondo ripensamento. In questo contesto, tuttavia, proprio l'associazionismo è la risposta ad una domanda di senso: dalle crisi si esce più forti se si esce insieme". A fare gli auguri alla "più longeva tra le associazioni di categoria della filiera del turismo" anche Pietro Diamantini, direttore Business Alta Velocità di Trenitalia, Emiliana Limosani, CCO ITA-Airways, Carlo Schiavon, Country Manager - Sales & Marketing Italy di Costa Crociere, Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare e Massimo Diana, direttore commerciale Ota Viaggi.

