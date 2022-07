Turista con cane 'bagnino' salva anziano in mare a Termoli

TERMOLI, 26 LUG - Un turista milanese in vacanza a Termoli, Maurizio Trevisan, con il suo cane 'bagnino' Axel, ha salvato dall'annegamento un anziano del posto caduto in acqua da un materassino: il fatto è accaduto in mare questa mattina davanti la spiaggia della Torretta. Trevisan con l'animale addestrato per i salvataggi in mare, un alaskan malamute, ha visto per caso il villeggiante cadere dal gonfiabile in mare, a 200 metri dalla riva, in un punto difficile da individuare dalla battigia ed è intervenuto. Il milanese, iscritto alla scuola 'Sailor dog' di Milano che si occupa dell'addestramento dei cani al salvataggio nautico, si trovava a 100 metri dall'anziano che, molto spaventato, cercava di restare a galla, chiamando aiuto. Davanti all'emergenza Trevisan non ha esitato un attimo e con il cane ha messo in pratica gli insegnamenti acquisiti riuscendo a raggiungere il villeggiante, tranquillizzarlo e a trarlo in salvo grazie al supporto di Axel. Nel frattempo anche il bagnino del lido è intervenuto. "È stata una vera emozione - ha detto all'ANSA Trevisan -. Appena ho verificato la situazione di pericolo, tranquillo degli insegnamenti ricevuti in tante simulazioni nell'associazione sportiva, sono intervenuto. E' stata una vera emozione vedere come il mio cane Axel abbia immediatamente reagito al comando, seguendomi verso il villeggiante in difficoltà e accompagnandomi verso di lui. Vedere poi l'anziano aggrappato ad Axel come un'ancora di salvatagggio e aver fatto qualcosa di utile dopo anni di esercitazioni, prove e simulazione, è stato incredibile. Una bella soddisfazione. Il cane ha fatto il suo dovere alla grandissima. Abbiamo accompagnato il villeggiante al pattino con il bagnino del lido che lo ha condotto a riva". "L'associazione 'Sailor dog' si occupa dell'addestramento dei cani e della formazione dei proprietari degli animali al salvataggio nautico - spiega Edoardo Meridiani della Sailor Dog -. E' attiva da sei anni in Lombardia, ma facciamo esercitazioni in tutta Italia. Oggi, quanto appreso nel corso della formazione, è stato messo in pratica e tutto è andato per il meglio. Da parte nostra c'è soddisfazione per il salvataggio di una persona in difficoltà in mare".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA