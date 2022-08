Turista olandese di 19 anni muore in Valnerina

PERUGIA, 06 AGO - Un giovane turista olandese di 19 anni è morto, a Preci, in Valnerina, dove si trovava in vacanza con la famiglia, durante una passeggiata. A trovare il corpo - sul quale non sono stati trovati segni di violenza - è stato un passante. Per stabilire le cause della morte è stata disposta l'autopsia, ma l'ipotesi più accreditata è al momento quella del malore. "E' come se fosse morto un concittadino, uno di noi, qui aveva degli amici, lo conoscevano in tanti. Tutta la comunità è molto dispiaciuta", ha detto all'ANSA il sindaco, Massimo Messi. Secondo quanto riporta oggi Umbria 24 e come è stato confermato all'ANSA, il diciannovenne si era allontanato per una passeggiata, lungo la strada principale che da Preci conduce a Castelvecchio, ieri, a metà mattinata, quando - fa notare il sindaco - forse le temperature erano già abbastanza elevate. Il decesso è avvenuto sulla via del ritorno. Il ragazzo era ospite di un agriturismo dove con la famiglia trascorreva le vacanze già da qualche anno.

