Turista Usa in auto sul Ponte Vecchio a Firenze, multato

FIRENZE, 26 GEN - È passato da Ponte Vecchio con l'auto a noleggio ma non è sfuggito alla polizia municipale che l'ha multato. Si tratta di un turista statunitense che è entrato dal lato di Por Santa Maria. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi. L'uomo, un 34enne proveniente dalla California, spiegano da Palazzo Vecchio, ha dichiarato agli agenti che stava cercando un parcheggio e di non essersi reso conto di essere sul Ponte Vecchio. Oltre alla sanzione per transito in area pedonale, per lui è scattato il verbale perché al volante senza avere permesso internazionale di guida.

