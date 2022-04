Turisti tornano affollare Firenze, code a musei e monumenti

FIRENZE, 16 APR - I turisti tornano ad affollare Firenze in questo week end per la prima Pasqua 'aperta' dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, e anche se in città non si registra ancora il tutto esaurito il centro storico sembra tornato ai 'fasti' pre Covid. Lunghe file di visitatori per entrare in Duomo, sul campanile di Giotto, agli Uffizi e davanti agli altri monumenti e musei cittadini. Affollato il Ponte Vecchio, così come piazza della Signoria, via Calzaioli e piazza del Duomo. Code anche davanti ai 'templi' del panino e dello street food o alle gelaterie, e sono tanti turisti a passeggio con in mano un cono gelato o una schiacciata ripiena. Altri invece hanno preferito una sosta al ristorante. Se la maggioranza dei visitatori sono italiani non mancano certo gli stranieri, europei e americani. Anche i fiorentini non hanno disdegnato un giro nel centro storico in questo week end, e per domani c'è grande attesa per il tradizionale Scoppio del carro. L'appuntamento in piazza Duomo torna a essere con libero accesso, senza limitazioni di capienza, purché muniti di mascherina. Ritorno cospicuo dei turisti anche in altre parti della Toscana, sia per quanto riguarda le città che la costa. Sui social il presidente della Regione Eugenio Giani sottolinea che "le città e le spiagge della Toscana oggi sono affollate, è ripartito finalmente il turismo" e ricorda che "sono 550mila i pernottamenti stimati per i giorni di Pasqua nelle strutture ricettive" della regione.

