Tweet di Vittorio Feltri su Messina Denaro "infuoca" il web: «Siete sicuri che sia un assassino?»

«Se in un piccolo paese vive un assassino come Messina Denaro come mai nessuno e dico nessuno si é mai preoccupato di denunciarne la presenza? Rispondete alle mia domanda anziché polemizzare come deficienti": così Vittorio Feltri risponde alle reazioni suscitate dal suo tweet precedente, in cui si chiedeva "Ma siamo sicuri che Messina Denaro sia un assassino?". «Ci voleva la Meloni per arrestare Messina Denaro?» scrive ancora il direttore editoriale di Libero e capolista a Milano per Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Lombardia del 12 e 13 febbraio.

Ma siamo sicuri che Messina Denaro sia un assassino? — Vittorio Feltri (@vfeltri) January 26, 2023

Il tweet di Feltri ha provocato non poche reazioni sul web. Alcuni hanno replicato: «Siamo sicuri così come lo siamo del fatto che sei un vecchio imbecille», oppure c'è chi chiede un intervento di Twitter o dell’Ordine dei Giornalisti «per mettere fine a queste letture che offendono tutte le vittime della criminalità».

