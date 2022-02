Tweet in russo di Papa Francesco contro la guerra

Papa Francesco ha diffuso questa sera sul suo account @Pontifex un tweet con una scritta in russo contro la guerra in Ucraina. Il messaggio riprende un passaggio dell’enciclica 'Fratelli tuttì: «Ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male», con la

firma 'Franciscus' e gli hashtag #PreghiamoInsieme e #Ucraina.

Pubblicità

E' la prima volta che il Pontefice diffonde un tweet in lingua russa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA