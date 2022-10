Ubriaca alla guida cerca di corrompere carabinieri, arrestata

MILANO, 25 OTT - I militari della Compagnia di Monza l'avevano notata, barcollante, all'esterno di un bar di Biassono, intimandole di non mettersi alla guida e suggerendole di farsi venire a prendere. Poco dopo, invece, la donna è stata sorpresa a condurre la vettura con andatura zigzagante. All'alt , la quarantenne ha tentato di fuggire ed è stata raggiunta dopo un breve inseguimento. Prima dell'alcotest ha tentato di corrompere i militari, offrendo loro 90 euro e, al loro rifiuto, ha aggredito i carabinieri con calci e offese. I militari l''hanno arrestata per istigazione alla corruzione, resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. E' stata portata ai domiciliari e il giudice ha convalidato l'arresto al termine della direttissima: le è stata sospesa la patente mentre il veicolo, di proprietà del figlio, è stato affidato al marito.

