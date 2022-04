Uccide compagna e si suicida, recuperato corpo dell'uomo

DORMELLETTO (NOVARA), 26 APR - E' stata recuperata in località Ponte Casletto, non senza difficoltà, l'auto con cui Filippo Ferrari, 37 anni, si è suicidato lanciandosi da un ponte sulla strada provinciale 90 che da Rovegro porta a Cicogna, nel Verbano. Il corpo dell'uomo, che poco prima secondo i carabinieri aveva ucciso la compagna Sonia Solinas, 49 anni, accoltellandola nella loro abitazione di Dormelletto, è stato trovato dai vigili del fuoco poco più a sud di Ponte Casletto. A dare l'allarme alcuni operai che, mentre lavoravano a una vicina condotta elettrica, hanno sentito il forte rumore dello schianto dell'auto. Alle operazioni di recupero ha collaborato il Soccorso Alpino. L'elicottero del 118, giunto sul posto insieme con carabinieri e carabinieri forestali, non ha potuto operare per la presenza nell'area di manovra di alcuni cavi elettrici della media tensione.

