Uccisa nel Bresciano: indagato sottoposto a perizia psichiatrica

BRESCIA, 06 MAG - Sarà sottoposto a perizia psichiatrica Giancarlo Bresciani, il 50enne accusato dell'omicidio di Jessica Mantovani, la 37enne uccisa a calci e pugni e trovata morta nell'estate 2019 nella centrale idroelettrica di Prevalle, nel Bresciano. Nel corso dell'udienza preliminare il gup di Brescia ha accolto la richiesta di abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica sull'uomo da tempo assuntore di droga e che, secondo i consulenti di parte, soffre di schizofrenia. L'udienza è stata aggiornata al 26 settembre. Jessica Mantovani aveva trascorso parte della sua ultima serata in vita a casa di Bresciani dove l'aveva accompagnata il padre, che quando tornó per riprenderla, non la trovó. "Io non l'ho uccisa. È uscita e non so dove sia andata" ha sempre spiegato Giancarlo Bresciani.

